Движение в центре Киева перекрыли из-за мероприятий ко Дню Победы

Также ориентировочно с 06:00 до 11:00 вносятся изменения в работу троллейбусов № 38 и автобуса № 24

В среду, 9 мая, в Киеве перекрыли движение транспорта на ряде улиц в связи с мероприятиями в честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook.

Так, с 3:00 ночи и до завершения мероприятий перекрыты Площадь Славы, аллея Героев Крут до Аскольдовой могилы.

Перекрыто также движение транспорта на участках ул. Лаврская - ул. Запечерная, ул. Лаврская - въезд в музей Локальных конфликтов, ул. Лаврская - ул. Старонаводницкая, ул. Добровольческих Батальонов - ул. Радиальная, ул. Цитадельная - ул. Лейпцигская, ул. Цитадельная - ул. Лаврская, ул. Омельяновича-Павленко - ул. Григория Царика, пров. Инженерный - ул. Ивана Мазепы, ул. Московская - ул. Михаила Грушевского до метро Арсенальная, ул. Михаила Грушевского - пров. Виноградный, ул. Лаврская - пров. Лаврский.

Кроме того, ориентировочно с 06:00 до 11:00 вносятся изменения в работу троллейбусов № 38 и автобуса № 24. Движение троллейбусов № 38 будет организовано от станции метро Выдубичи до бульвара Леси Украинский (до улицы Новогоспитальной). Движение автобусов № 24 организуют от железнодорожного вокзала Центральный до стадиона Динамо имени Лобановского.

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