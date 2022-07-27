Движение сопротивления в Херсонской области ликвидировало группу россиян и получило их карты и шифры — ССО

27 июля, 16:31
Документы оккупантов (Фото:Супротив)

Документы оккупантов (Фото:Супротив)

На Херсонском направлении представители украинского движения сопротивления ликвидировали группу оккупантов и получили их документацию.

Об этом сообщает Супротив — сайт, созданный Силами специальных операций ВСУ.

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Так, украинцам удалось получить карты и документы с условными обозначениями и шифрами российских оккупантов.

Видео дня

В частности, в документах присутствует информация по обстрелам.

https://www.youtube.com/watch?v=zCS0CTW_3Lo

В ночь на среду, 27 июля, Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне. Теперь мост закрыт для движения.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Херсон Херсонская область Война России против Украины

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