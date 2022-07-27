Движение сопротивления в Херсонской области ликвидировало группу россиян и получило их карты и шифры — ССО 27 июля, 16:31 Документы оккупантов (Фото:Супротив)

На Херсонском направлении представители украинского движения сопротивления ликвидировали группу оккупантов и получили их документацию.

Об этом сообщает Супротив — сайт, созданный Силами специальных операций ВСУ.

Так, украинцам удалось получить карты и документы с условными обозначениями и шифрами российских оккупантов.

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В частности, в документах присутствует информация по обстрелам.

В ночь на среду, 27 июля, Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне. Теперь мост закрыт для движения.



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