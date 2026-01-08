В УЗ рассказали о движении поездов после массированного обстрела Запорожской и Днепропетровской областей (Фото: Укрзализныця)

По состоянию на утро четверга, 8 января, в Запорожье движение поездов восстановлено в стандартном режиме после масштабной российской атаки. В Днепре поезда курсируют на резервной тепловозе.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Информация об отклонениях от графика традиционно собрана на портале uz-vezemo, а обновления по пригородным рейсам публикуют в канале пригородного сообщения в Telegram и Viber.

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В Укрзализныце заверили, что в случае невозможности попасть на рейс из-за последствий обстрела или длительной воздушной тревоги пассажиров примут на следующий рейс аналогичного направления при наличии свободных мест.

Там отметили, что Dnipro City Express № 7202 Каменское-Пас. — Днепр — Синельниково-1 уже направляется к конечной станции по маршруту, а рейс № 7201 Синельниково-1 — Днепр-Главный в обратном направлении отправится в ближайшее время.

В УЗ подчеркнули, что делают все возможное, чтобы сохранить привычное пригородное сообщение.

Вокзалы в Днепре и области запитаны от генераторов. На вокзалах Днепропетровской и Запорожской областей круглосуточно работают 12 пунктов несокрушимости.

Вечером 7 января страна-агрессор Россия массированно атаковала дронами критическую инфраструктуру Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего регионы почти полностью обесточены, исчезло водоснабжение, сообщало Минэнерго.

ДТЭК заявляла об экстренных отключениях света на Днепропетровщине. По данным мэра Днепра Бориса Филатова, в городе нет света и воды, больницы и водоотведение перевели на генераторы. Школы в Днепре продлили каникулы на два дня.

8 января глава Днепропетровской области Владислав Гайваненко уточнил, что в результате российской массированной атаки дронами на энергетические объекты повреждена инфраструктура в трех районах — Криворожском, Днепровском и Павлоградском.