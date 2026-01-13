Воздушная тревога продолжается. Метрополитен Киева сообщил, какой сейчас интервал движения поездов

В Киеве продолжается воздушная тревога, все подземные станции метрополитена продолжают работать в режиме укрытия. (Фото: КП Киевский метрополитен)

Из-за воздушной тревоги в Киеве , которая началась в ночь на вторник, 13 января, движение поездов в метро столицы осуществляется имеющимся количеством подвижного состава, который находился в тоннелях на ночном отстое.

Об этом сообщили на странице Киевского метрополитена в Facebook, публикуя текущие интервалы движения поездов в утренний «пик».

Согласно данным, сейчас интервал движения поездов следующий: «красная» линия — 4 мин 30 с, «синяя» линия — 4 мин 15 с, «зеленая» линия: между станциями Сырец — Выдубичи — 7 мин 30 с, а между станциями Осокорки — Красный хутор — 4 мин 30 с.

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«Воздушная тревога продолжается. Все 46 подземных станций метро продолжают работать в режиме укрытия», — отметили в КП Киевский метрополитен.

Сейчас в Киеве и в Бучанском районе Киевской области введены экстренные отключения света, предупредили в ДТЭК.

В свою очередь Воздушные силы ВС Украины предупреждают, что враг атакует Украину ракетами и БпЛА.

10 января КП Киевский метрополитен сообщило, что из-за сложной энергетической ситуации в Киеве количество поездов на линиях столичного метрополитена уменьшено, интервал движения на всех трех линиях метро увеличился до 10−12 минут.