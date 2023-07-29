На Закарпатье восстановили движение через реку Тересва после обвала моста

29 июля, 07:03
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Движение грузового (до 20 т) и легкового транспорта — восстановлено (Фото:.facebook.com/MNS.GOV.UA)

Движение грузового (до 20 т) и легкового транспорта — восстановлено (Фото:.facebook.com/MNS.GOV.UA)

Спасатели ГСЧС совместно с дорожниками восстановили движение грузового и легкового транспорта через р. Тересва в Закарпатской области по автодороге Н-09 Мукачево-Львов.

Об этом сообщает ГСЧС.

По состоянию на 20.00 28 июля вблизи пгт. Тересва были завершены работы по обустройству двух временных автомобильных переправ через реку Тересва. Движение грузового (до 20 т) и легкового транспорта — восстановлено.

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Сообщается, что для дежурства на месте происшествия от ГСЧС привлечены 2 спасателя и 1 единица техники.

Вечером 24 июля на автодороге Н-09 Мукачево-Львов между поселком Тересва и селом Бедевля Тячевского района обрушилась секция моста над рекой Тересвой. В результате инцидента также произошло столкновение грузовых и легковых автомобилей.

По предварительной информации, пострадали пять человек, включая двоих детей, которые находились в одном из легковых автомобилей, они были доставлены в больницу. После происшествия был организован объезд аварийного участка через село Нересница.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Закарпатье Правила дорожного движения (ПДД) ГСЧС

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