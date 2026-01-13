«Ситуация чрезвычайно сложная». В Киеве на правом берегу временно остановлено движение наземного электротранспорта

Движение трамваев и троллейбусов на правом берегу Киева дублируют автобусы (Фото: Киевпастранс / Kyivpastrans / Facebook)

На правом берегу Киева из-за последствий российских обстрелов и сложной ситуации в энергосистеме временно приостановлено движение наземного электротранспорта.

Об этом во вторник, 13 января, заявили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

«Движение трамваев и троллейбусов на правом берегу дублируют автобусы», — сообщили в КГГА.

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После стабилизации работы энергосистемы движение наземного электротранспорта будут восстанавливать поэтапно, предупредили в администрации.

Там также напомнили, что продолжают действовать маршруты, дублирующие электротранспорт на левом берегу столицы.

В свою очередь мэр города Виталий Кличко сообщил, что после сегодняшнего обстрела дефицит электроэнергии в столице увеличился.

«Даже для обеспечения критической инфраструктуры. Энергетики работают. Но ситуация чрезвычайно сложная», — заявил он.

По его словам, без отопления сейчас около 500 многоэтажек. Ремонтные бригады тоже работают круглосуточно.

В ночь на 13 января и утром во вторник Россия осуществила ряд массированных атак по Киеву, Киевской области и ряду регионов Украины, запустив несколькими сериями шахеды, баллистические и крылатые ракеты. Под ударом были также Одесса, Днепропетровская, Житомирская области и пригород Харькова.

В результате обстрелов на утро были обесточены потребители в городе Киев, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях, сообщал заместитель министра энергетики Украины Александр Вязовченко.