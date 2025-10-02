Агенты партизанского движения АТЕШ заявили о прибытии в подразделения российской армии специальных офицеров вместе с резервными ротами, задача которых — физически ликвидировать любые попытки отступления .

Об этом говорится в сообщении движения в Telegram, опубликованном в четверг, 2 октября.

По данным агентов из 127-й отдельной разведывательной бригады, в случае отхода соодатов с позиций — независимо от причин, в частности из-за ранения или потери — резервная рота или расстреливает отступающих, или устраивает показательный «полевой суд» перед личным составом.

В АТЕШ отмечают, что речь идет об отчаянной попытке командования РФ достичь хоть какого-то результата на Херсонском направлении, где оккупанты несут значительные потери без всякого продвижения.

«Цена этой авантюры — жизни российских солдат, которых теперь уничтожают свои же», — отметили партизаны.

2 октября Институт изучения войны писал, что Россия, вероятно, передислоцирует подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) с Краматорского направления (район Часового Яра) на Херсонское.

Передислокация десантников 98-й дивизии ВДВ может также свидетельствовать о том, что Россия намерена изменить приоритеты наступательных операций, в частности фокусируясь на Херсонском направлении, добавляет ISW.