В Одесской области ПВО сбила две вражеские ракеты Оникс 17 декабря, 08:55 Ракета Оникс (Фото:Boevaya mashina/Wikipedia)

Враг утром в субботу, 17 декабря, направил очередную атаку по Одесской области. Украинская противовоздушная оборона сбила две ракеты типа Оникс.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг в Facebook и представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

Как отмечается, ПВО сбили две ракеты Оникс, выпущенные из берегового ракетного комплекса во временно оккупированном Крыму.

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Пока нет информации о прилетах по области.

Ранее СМИ сообщали, что после объявления воздушной тревоги в 6:27 17 декабря в Одессе раздались взрывы.