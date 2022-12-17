В Одесской области ПВО сбила две вражеские ракеты Оникс

17 декабря, 08:55
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Ракета Оникс (Фото:Boevaya mashina/Wikipedia)

Ракета Оникс (Фото:Boevaya mashina/Wikipedia)

Враг утром в субботу, 17 декабря, направил очередную атаку по Одесской области. Украинская противовоздушная оборона сбила две ракеты типа Оникс.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг в Facebook и представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

Как отмечается, ПВО сбили две ракеты Оникс, выпущенные из берегового ракетного комплекса во временно оккупированном Крыму.

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Пока нет информации о прилетах по области.

https://www.facebook.com/okPivden/posts/pfbid032BDJo8bbG1AXtnr1PsGe6EieZzjuJLbEfyRLfBa5dMzW7rVNGh2XmZeGpahFrvkHl&show_text=true&width=500

Ранее СМИ сообщали, что после объявления воздушной тревоги в 6:27 17 декабря в Одессе раздались взрывы.

https://www.youtube.com/embed/Uv8z2n5aFSo
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Одесская область Ракеты ПВО Война России против Украины

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