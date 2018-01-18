Две улицы в центре Одессы превратились в реки, полиция разворачивает транспорт

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Причина затопления пока не называется
Фото: Думская

Причина затопления пока не называется

Балковскую и Приморскую улицы в центре Одессы затопило водой.

Как сообщает Думская со ссылкой на патрульных, полиция перекроет Приморскую улицу на участке от Газового переулка до Военного спуска из-за большого количества воды.

Общественный транспорт перенаправят на другие маршруты.

Троллейбус №10 также сократит маршрут и будет курсировать только до железнодорожного вокзала.

Напомним, 16 января на Одесскую область обрушился сильный снегопад, движение транспорта по городу и области было затруднено.

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