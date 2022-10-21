Пополнение для оккупантов. В Херсонскую область прибыло до 2000 мобилизованных — Генштаб

21 октября, 07:16
Поделиться:
Оккупанты восполняют потери в Херсонской области за счет мобилизованных (Фото:Генштаб)

Оккупанты восполняют потери в Херсонской области за счет мобилизованных (Фото:Генштаб)

На временно захваченную территорию Херсонской области для пополнения потерь и усиления подразделений оккупационных войск на линии столкновения прибыло до 2000 мобилизованных из РФ.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 21 октября.

Кроме того, оккупационные «власти» Херсонской области издали распоряжение о подготовке эвакуации для так называемых «банковских учреждений».

Видео дня

Читайте также:
Битва за юг Украины. Коллаборанты бегут из Херсонской области, Путин объявил «военное положение» в оккупированных регионах — главное

Также подготовлены эвакуационные списки завезенных российских медработников и учителей. Объекты гуманитарной сферы в Херсоне останавливают работу.

Генштаб также сообщил, что по уточненной информации, в больницу Мелитополя Запорожской области прибыло одновременно более 30 раненых после удара Сил обороны Украины.

Согласно данным СМИ, опасаясь наступления ВСУ в этом регионе, РФ срочно перебрасывает технику на правый берег Днепра, о чем свидетельствуют спутниковые снимки.

Кроме того, кремлевский режим приступила к эвакуации из Херсона своих коллаборантов.

https://www.youtube.com/watch?v=MRGtZoCjLUI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Мобилизация Генштаб Херсонская область Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X