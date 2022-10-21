Пополнение для оккупантов. В Херсонскую область прибыло до 2000 мобилизованных — Генштаб 21 октября, 07:16 Оккупанты восполняют потери в Херсонской области за счет мобилизованных (Фото:Генштаб)

На временно захваченную территорию Херсонской области для пополнения потерь и усиления подразделений оккупационных войск на линии столкновения прибыло до 2000 мобилизованных из РФ.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 21 октября.

Кроме того, оккупационные «власти» Херсонской области издали распоряжение о подготовке эвакуации для так называемых «банковских учреждений».

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Также подготовлены эвакуационные списки завезенных российских медработников и учителей. Объекты гуманитарной сферы в Херсоне останавливают работу.

Генштаб также сообщил, что по уточненной информации, в больницу Мелитополя Запорожской области прибыло одновременно более 30 раненых после удара Сил обороны Украины.

Согласно данным СМИ, опасаясь наступления ВСУ в этом регионе, РФ срочно перебрасывает технику на правый берег Днепра, о чем свидетельствуют спутниковые снимки.

Кроме того, кремлевский режим приступила к эвакуации из Херсона своих коллаборантов.