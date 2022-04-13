«Несмотря на рекомендации». Две трети киевлян уже вернулись в столицу — Кличко 13 апреля, 18:56 Цей матеріал також доступний українською Мэр Киева Виталий Кличко (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

В Киев уже вернулись две трети местных жителей, которые покинули столицу из-за вторжения России в Украину, сообщил мэр города Виталий Кличко.

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«Две трети киевлян уже вернулись. Возвращаются каждый день, несмотря на рекомендации. Но мы не можем запретить, мы может только рекомендовать», — сказал Кличко в эфире телемарафона.

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Мэр добавил, что спешить возвращаться в столицу не стоит и еще не все маршруты автобусов, троллейбусов работают в городе, а на блокпостах идут проверки.

«Мы опираемся исключительно на рекомендации военных, и они говорят, что на сегодня угроза достаточно большая. Сейчас есть большая угроза ракетных обстрелов. Еще одна угроза — идет разминирование прилегающих территорий области, где, к сожалению, несколько людей погибло в результате подрывов», — подчеркнул Кличко.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что возвращаться в освобожденные от российских оккупантов регионы Украины и в Киев пока рано.

2 апреля украинские защитники освободили от российских оккупантов все населенные пункты Киевской области. Отступая, россияне минировали территорию и даже тела убитых украинцев.

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