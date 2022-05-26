В небе над Хмельницкой областью уничтожили две крылатые ракеты оккупантов
Две российские ракеты уничтожили над Хмельницкой областью (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
В небе над Хмельницкой областью в конце минувших суток сбили две ракеты российских оккупантов.
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Об этом сообщает Воздушное командование Запад.
«Во время вражеской ракетной атаки, истребители воздушного командования Запад уничтожили две крылатые ракеты оккупантов в Хмельницкой области», — говорится в сообщении.
Ранее глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщал, что ПВО сбила одну ракету, а ее обломки упали в поле.
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