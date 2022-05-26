В небе над Хмельницкой областью уничтожили две крылатые ракеты оккупантов 26 мая, 11:02 Цей матеріал також доступний українською Две российские ракеты уничтожили над Хмельницкой областью (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В небе над Хмельницкой областью в конце минувших суток сбили две ракеты российских оккупантов.

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Об этом сообщает Воздушное командование Запад.

«Во время вражеской ракетной атаки, истребители воздушного командования Запад уничтожили две крылатые ракеты оккупантов в Хмельницкой области», — говорится в сообщении.

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Ранее глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщал, что ПВО сбила одну ракету, а ее обломки упали в поле.

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