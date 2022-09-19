В Луганской области уничтожили две базы российских оккупантов — глава ОВА 19 сентября, 11:08 В Луганской области уничтожили две российские базы (Фото:t.me/serhiy_hayday)

На захваченных территориях Луганской области уничтожили две базы российских оккупантов.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, в Кадиевке уничтожена база оккупантов в местном Дворце культуры.

Кроме того, в Новоайдаре на территории лесхоза сожгли технику и личный состав оккупантов.

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«А им говорили, что курение вредит здоровью, а иногда и жизни… не послушали. Продолжение следует», — написал Гайдай.

18 сентября стало известно об ударе ВСУ по отелю в Сватово, где базировались российские оккупанты. В результате было уничтожено около 200 захватчиков.

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