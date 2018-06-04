04 июня 2018, понедельник

22-ой день голодания Сенцова: режиссер сделал заявление о необходимости исповедоваться

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В то же время его адвокат не оставляет оптимизма в деле Сенцова
Типовая Украина/facebook.com

В то же время его адвокат не оставляет оптимизма в деле Сенцова

В понедельник, 4 июня, украинский режиссер Олег Сенцов, который находясь в арктической колонии в РФ придерживается голодовки с 14 мая, сделал заявление о необходимости исповедоваться.

"О предоставлении возможности вероисповеданий. Я, Сенцов Олег Геннадиевич прошу допустить меня в соответствии со ст. 14 УИК РФ священника Климента (неразборчиво). Так как у меня неожиданно возникла необходимость исповедоваться", - написал Сенцов в своем заявлении, которое опубликовал корреспондент издания Новой газеты Антон Наумлюк.

Также о заявлении Сенцова подтвердил его адвокат Дмитрий Динзе в комментарии изданию Голос Крыма.

В этот день Сенцов сначала отказался от встречи с архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом. Однако впоследствии его двоюродная сестра Наталья Каплан сообщила, что он все же согласился встретиться с Климентом.

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Олега Сенцова и Александра Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года вместе с еще двумя людьми по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

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