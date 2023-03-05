В частности, F-16. Два украинских пилота прибыли в США для обучения на симуляторах истребителей — NBC

5 марта, 08:01
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F-16 (Фото:Master Sgt. Andy Dunaway/Wikipedia)

F-16 (Фото:Master Sgt. Andy Dunaway/Wikipedia)

Два пилота из Украины находятся в Соединенных Штатах на военной базе, где их навыки по управлению оценивают на тренажерах самолетов, в том числе F-16.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на двух членов Конгресса и высокопоставленного чиновника США.

Отмечается, что американские коллеги стремятся определить, сколько времени может потребоваться, чтобы научить их управлять штурмовиками, в том числе истребителями F-16.

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По словам официальных лиц, навыки украинцев оценивают на тренажерах на военной базе США в Тусоне, штат Аризона, и уже к этому месяцу могут присоединиться еще 10 коллег. Также они заявили, что эта программа двойная: улучшение навыка летчиков и оценка, сколько времени может занять соответствующая программа обучения.

«Программа направлена на оценку их способностей как пилотов, чтобы мы могли лучше посоветовать им, как использовать возможности, которые у них есть и которые мы им предоставили», — говорится в сообщении.

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В то же время два представителя администрации подчеркнули, что это не тренировочная программа, и украинские пилоты не будут управлять никакими самолетами во время пребывания в США. Пилоты будут пользоваться симулятором, что может имитировать полеты разных типов самолетов.

При этом акцентируется, что никаких планов по передаче F-16 Украине пока нет.

Для поставки Украине истребителей F-16, если США примут такое решение, нужно не менее полутора лет.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявили, что не будут передавать самолеты Украине. В Польше говорили, что готовы действовать только при широкой поддержке Запада.

По мнению министра обороны Алексея Резникова, положительное решение по передаче авиации Украине – это вопрос одного-двух месяцев.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   США F-16 Симулятор Война России против Украины

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