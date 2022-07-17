Два села в Луганской области остаются под контролем ВСУ — Гайдай 17 июля, 08:56 Оккупанты пытаются выйти на админграницу Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Луганская ОВА via Telegram)

Два села в Луганской области остаются подконтрольными правительству Украины, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

«Именно это не дает покоя россиянам, у которых есть приказ обязательно выйти на админграницу Луганской области. Они неоднократно отчитывались о выполнении задания, возможно, получали соответствующие награды, но преодолеть оставшиеся несколько километров так и не могут», — говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечено, что одно из сел уже несколько раз было захвачено оккупантом, но наши военные каждый раз отвергали врага на предыдущие позиции. Впрочем, противник не останавливается — возвращается и терпит очередные потери.

Так, по данным Гайдая, 16 июля россияне пытались продвинуться в направлении Верхнекаменки, однако получили достойное сопротивление, отошли, а затем недосчитались личного состава.



За субботу, 16 июля, враг нанес два авиаудара, по населенным пунктам попало четырьмя ракетами.

Кроме того, зафиксированы три массированных артиллерийских обстрела. Еще четырежды территория была обстреляна минометами.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.