Два села в Луганской области остаются под контролем ВСУ — Гайдай

17 июля, 08:56
Оккупанты пытаются выйти на админграницу Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Луганская ОВА via Telegram)

Оккупанты пытаются выйти на админграницу Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Луганская ОВА via Telegram)

Два села в Луганской области остаются подконтрольными правительству Украины, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

«Именно это не дает покоя россиянам, у которых есть приказ обязательно выйти на админграницу Луганской области. Они неоднократно отчитывались о выполнении задания, возможно, получали соответствующие награды, но преодолеть оставшиеся несколько километров так и не могут», — говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечено, что одно из сел уже несколько раз было захвачено оккупантом, но наши военные каждый раз отвергали врага на предыдущие позиции. Впрочем, противник не останавливается — возвращается и терпит очередные потери.

Так, по данным Гайдая, 16 июля россияне пытались продвинуться в направлении Верхнекаменки, однако получили достойное сопротивление, отошли, а затем недосчитались личного состава.

За субботу, 16 июля, враг нанес два авиаудара, по населенным пунктам попало четырьмя ракетами.

Кроме того, зафиксированы три массированных артиллерийских обстрела. Еще четырежды территория была обстреляна минометами.

Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Семейные авто (Фото:Dodge)
Для самых счастливых /
Пять лучших семейных авто до $10 тыс.
17 июля, 08:27
Выбор авто
Иван Яковина
Обозреватель НВ
Это катастрофа для Путина. Как армия России оказалась абсолютно беззащитна

О том, как Россия, ее армия и ее сателлиты оказались абсолютно беззащитны перед американскими вооружениями, поставленными Украине

16 июля, 22:40
Мнения
Военнослужащие Беларуси на практических занятиях (Фото:t.me/modmilby)
«Лукашенко направляет их к границе» /
Что делают «замученные, уставшие» военные Беларуси вблизи Украины — интервью с журналистом из Минска
16 июля, 12:57
Страны
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X