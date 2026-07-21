Историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью Radio NV изложил свой взгляд — историко-философский — на кризис, вызванный отставкой министра обороны Михаила Федорова, и рассказал о двух сценариях для России.

— Юрий Гудименко, ветеран российско-украинской войны и глава Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, говорит, что происходящее сейчас — это один из поворотных моментов в истории Украины, поскольку мы выбираем между двумя философиями. Согласны ли вы с такой оценкой — как человек, который очень много знает о философии?

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— Думаю, это один из поворотних моментов. Не знаю, время покажет. Но мне кажется, здесь свое слово скажет история, ведь, по-моему, это выбор между двумя стратегиями ведения войны.