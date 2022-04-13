В Харьковской области украинские военные сбили два российских самолета
В Харьковской области сбили два самолета РФ (иллюстративное фото) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
Украинские военные сбили два российских самолета в небе над Харьковской областью.
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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Сегодня мобильные подразделения ВСУ сбили два российских самолета, атаковавших населенные пункты Харьковской области», — написал он у себя в Telegram.
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