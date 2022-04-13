В Харьковской области украинские военные сбили два российских самолета

13 апреля, 14:57
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В Харьковской области сбили два самолета РФ (иллюстративное фото) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В Харьковской области сбили два самолета РФ (иллюстративное фото) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

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Украинские военные сбили два российских самолета в небе над Харьковской областью.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Сегодня мобильные подразделения ВСУ сбили два российских самолета, атаковавших населенные пункты Харьковской области», — написал он у себя в Telegram.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область Самолеты Российские самолеты Война России против Украины

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