Украинские военные сбили два российских самолета за сутки — Генштаб

14 февраля, 07:16
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Силы обороны за сутки сбили два вражеских самолета (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Силы обороны за сутки сбили два вражеских самолета (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины наносили удары по важным позициям российских оккупационных войск. Также украинские защитники сбили два вражеских самолета.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 14 февраля.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

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Также украинские защитники сбили два вражеских самолета — Су-24М и Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы, две станции РЭБ, а также склад боеприпасов российских оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=T0pz06KFJ8Q
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Артиллерия Самолеты Российские самолеты Война России против Украины Генштаб ВСУ

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