Украинские военные сбили два российских самолета за сутки — Генштаб
Силы обороны за сутки сбили два вражеских самолета (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины наносили удары по важным позициям российских оккупационных войск. Также украинские защитники сбили два вражеских самолета.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 14 февраля.
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов.
Также украинские защитники сбили два вражеских самолета — Су-24М и Су-25.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы, две станции РЭБ, а также склад боеприпасов российских оккупантов.