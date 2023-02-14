Украинские военные сбили два российских самолета за сутки — Генштаб 14 февраля, 07:16 Силы обороны за сутки сбили два вражеских самолета (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины наносили удары по важным позициям российских оккупационных войск. Также украинские защитники сбили два вражеских самолета.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 14 февраля.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

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Также украинские защитники сбили два вражеских самолета — Су-24М и Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы, две станции РЭБ, а также склад боеприпасов российских оккупантов.