Силы ПВО сбили два российских вертолета, авиация нанесла 16 ударов по позициям оккупантов — Генштаб 20 декабря, 07:12 Украинские силы сбили два российских вертолета (Фото:Минобороны)

Авиация и артиллерия Украины за минувшие сутки наносили результативные удары по позициям и важным объектам оккупационных войск РФ.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 20 декабря.

Украинская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

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За прошедшие сутки силы противовоздушной обороны сбили два вражеских вертолета.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили склад боеприпасов, три пункта управления и три района сосредоточения живой силы оккупантов.