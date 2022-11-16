Два реактора Хмельницкой АЭС были остановлены из-за ракетных ударов РФ — МАГАТЭ
Хмельницкая АЭС (Фото:RLuts via Wikipedia)
Во вторник, 15 ноября, Хмельницкая атомная электростанция потеряла полный доступ к электросети более чем на девять часов из-за ракетных ударов РФ.
Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии.
В организации уточнили, что ХАЭС питалась через дизельные генераторы.
«Вчера Хмельницкая атомная электростанция потеряла полный доступ к электросети более чем на девять часов из-за военных атак в стране, заставив ее временно полагаться на дизельные генераторы для резервного питания», — говорится в сообщении.
В МАГАТЭ отметили, что при отключении электроэнергии два реактора ХАЭС были остановлены, что приостановило подачу электроэнергии.
«Это было очень тревожное развитие событий. Это показывает потенциальные риски для ядерной безопасности и безопасности, с которыми сталкиваются все ядерные объекты Украины во время этой ужасной войны», — заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Ракетный удар по Украине, который Россия нанесла 15 ноября, стал самым масштабным с начала вторжения. По территории Украины было выпущено около 100 ракет, основными целями стали объекты критической инфраструктуры во многих областях Украины.
Больше всего попаданий зафиксировали в центре и на севере Украины, всего повреждено 15 объектов инфраструктуры, сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.
В Киеве в результате российских обстрелов произошли пожары в нескольких жилых многоэтажках — по предварительным данным, в результате попадания обломков сбитых ракет.