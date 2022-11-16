Два реактора Хмельницкой АЭС были остановлены из-за ракетных ударов РФ — МАГАТЭ 16 ноября, 23:07 Хмельницкая АЭС (Фото:RLuts via Wikipedia)

Во вторник, 15 ноября, Хмельницкая атомная электростанция потеряла полный доступ к электросети более чем на девять часов из-за ракетных ударов РФ.

Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии.

В организации уточнили, что ХАЭС питалась через дизельные генераторы.

«Вчера Хмельницкая атомная электростанция потеряла полный доступ к электросети более чем на девять часов из-за военных атак в стране, заставив ее временно полагаться на дизельные генераторы для резервного питания», — говорится в сообщении.

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В МАГАТЭ отметили, что при отключении электроэнергии два реактора ХАЭС были остановлены, что приостановило подачу электроэнергии.

«Это было очень тревожное развитие событий. Это показывает потенциальные риски для ядерной безопасности и безопасности, с которыми сталкиваются все ядерные объекты Украины во время этой ужасной войны», — заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Ракетный удар по Украине, который Россия нанесла 15 ноября, стал самым масштабным с начала вторжения. По территории Украины было выпущено около 100 ракет, основными целями стали объекты критической инфраструктуры во многих областях Украины.

Больше всего попаданий зафиксировали в центре и на севере Украины, всего повреждено 15 объектов инфраструктуры, сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

В Киеве в результате российских обстрелов произошли пожары в нескольких жилых многоэтажках — по предварительным данным, в результате попадания обломков сбитых ракет.