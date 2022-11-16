Два реактора Хмельницкой АЭС были остановлены из-за ракетных ударов РФ — МАГАТЭ

16 ноября, 23:07
Поделиться:
Хмельницкая АЭС (Фото:RLuts via Wikipedia)

Хмельницкая АЭС (Фото:RLuts via Wikipedia)

Во вторник, 15 ноября, Хмельницкая атомная электростанция потеряла полный доступ к электросети более чем на девять часов из-за ракетных ударов РФ.

Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии.

В организации уточнили, что ХАЭС питалась через дизельные генераторы.

Читайте также:
Рекордный удар по Украине: РФ готовила его заранее, истратила львиную долю оставшихся ракет и доказала неготовность к переговорам — ISW

«Вчера Хмельницкая атомная электростанция потеряла полный доступ к электросети более чем на девять часов из-за военных атак в стране, заставив ее временно полагаться на дизельные генераторы для резервного питания», — говорится в сообщении.

Видео дня

В МАГАТЭ отметили, что при отключении электроэнергии два реактора ХАЭС были остановлены, что приостановило подачу электроэнергии.

«Это было очень тревожное развитие событий. Это показывает потенциальные риски для ядерной безопасности и безопасности, с которыми сталкиваются все ядерные объекты Украины во время этой ужасной войны», — заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

https://twitter.com/iaeaorg/status/1592943386893627393?t=ZAvGhwXfybUxoY_2AXQ5Kg&s=35

Ракетный удар по Украине, который Россия нанесла 15 ноября, стал самым масштабным с начала вторжения. По территории Украины было выпущено около 100 ракет, основными целями стали объекты критической инфраструктуры во многих областях Украины.

Читайте также:
Последствия ударов оккупантов. Украинская энергосеть остается управлямой, но это «самая серьезное ситуация за все время» — Укрэнерго

Больше всего попаданий зафиксировали в центре и на севере Украины, всего повреждено 15 объектов инфраструктуры, сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

В Киеве в результате российских обстрелов произошли пожары в нескольких жилых многоэтажках — по предварительным данным, в результате попадания обломков сбитых ракет.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Ядерная угроза Хмельницкая область МАГАТЭ Хмельницкая АЭС Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X