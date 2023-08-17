Генерал в отставке назвал два признака войны России против Украины, которых не было ни в одном из конфликтов прошлого

17 августа, 07:43
NV Премиум
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Массовое использование беспилотников отличает войну России от Украины от предыдущих, говорит австралийский генерал Райан (Фото:REUTERS/Stringer)

Массовое использование беспилотников отличает войну России от Украины от предыдущих, говорит австралийский генерал Райан (Фото:REUTERS/Stringer)

Автор: Василий Пехньо

Военные действия в Украине имеют специфические признаки по сравнению с предыдущими войнами, сказал в интервью Radio NV генерал-майор австралийской армии в отставке, автор книги Трансформация войны Мик Райан.

По его мнению, эта война в основном является совокупностью идей, оборудования и технологий конфликтов прошлых лет. В этот перечень входит использование танков, артиллерии, авиации, рытье окопов, минные поля.

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Впрочем, два признака делают полномасштабную войну России против Украины, которая длится с февраля 2022 года, особенной, считает Райан.

Теги:   Австралия Разведка Беспилотники Радио NV Война России против Украины

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