«Два прилета вражеских ракет». Российские войска ударили по Запорожью, попали в одно из предприятий — ОВА 13 июля, 14:50 Оккупанты ударили ракетами по Запорожью (Фото:Воздушное командование Запад Воздушных Сил ВС Украины/Facebook)

В среду, 13 июля, российские войска ударили по Запорожью, в городе зафиксировано два прилета вражеских ракет.

«В областном центре зафиксировано два прилета вражеских ракет. Попали в одно из предприятий города», — говорится в сообщении ОВА в Telegram.

В ведомстве заявили, что официальная информация потом будет уточнена.

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Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.



Инфографика: НВ

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