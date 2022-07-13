«Два прилета вражеских ракет». Российские войска ударили по Запорожью, попали в одно из предприятий — ОВА

13 июля, 14:50
Оккупанты ударили ракетами по Запорожью (Фото:Воздушное командование Запад Воздушных Сил ВС Украины/Facebook)

Оккупанты ударили ракетами по Запорожью (Фото:Воздушное командование Запад Воздушных Сил ВС Украины/Facebook)

В среду, 13 июля, российские войска ударили по Запорожью, в городе зафиксировано два прилета вражеских ракет.

«В областном центре зафиксировано два прилета вражеских ракет. Попали в одно из предприятий города», — говорится в сообщении ОВА в Telegram.

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В ведомстве заявили, что официальная информация потом будет уточнена.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=o9aqMYL45pc&t=1s

Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

Инфографика: НВ
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Обстрел Запорожская область Война России против Украины

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