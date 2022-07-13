«Два прилета вражеских ракет». Российские войска ударили по Запорожью, попали в одно из предприятий — ОВА
Оккупанты ударили ракетами по Запорожью (Фото:Воздушное командование Запад Воздушных Сил ВС Украины/Facebook)
В среду, 13 июля, российские войска ударили по Запорожью, в городе зафиксировано два прилета вражеских ракет.
«В областном центре зафиксировано два прилета вражеских ракет. Попали в одно из предприятий города», — говорится в сообщении ОВА в Telegram.
В ведомстве заявили, что официальная информация потом будет уточнена.
Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.
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