ВСУ уже применяют два комплекса ПВО NASAMS — Пентагон

8 ноября, 21:21
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В состав одной батареи NASAMS входят три взвода (в общей сложности 54 ракеты) (Фото:raytheonmissilesanddefense.com)

В состав одной батареи NASAMS входят три взвода (в общей сложности 54 ракеты) (Фото:raytheonmissilesanddefense.com)

Пентагон официально подтвердил передачу Украине первых двух зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны США генерал Патрик Райдер.

«ВСУ уже применяют два переданных им США комплекса ПВО NASAMS, обучение личного состава прошло в Европе», — сказал спикер.

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Также Райдер отказался уточнить, возможна ли поставка тактических ракет ATACMS.

«Мы продолжаем вести постоянный и активный диалог с украинцами, нашими союзниками и партнерами о потребностях Украины на поле боя», - сказал он.

НВ
Фото: НВ

ЗРК NASAMS и Aspide прибыли в Украину, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter в понедельник, 7 ноября.

Две батареи ЗРК NASAMS вошли в состав пакета военной помощи Украине на сумму $820 млн, о котором США объявили 1 июля. А 24 августа, в День независимости, Пентагон объявил о новом пакете помощи от США стоимостью почти $3 млрд, который включает еще шесть дополнительных батарей NASAMS и снаряды к ним.

Американская компания Raytheon Technologies, производитель NASAMS, 25 октября сообщила, что еще несколько недель назад передала первые две системы правительству США и они готовы к отправке в Украину.

https://www.youtube.com/watch?v=ion8B0p5kfY
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Пентагон Война России против Украины NASAMS

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