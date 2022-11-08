ВСУ уже применяют два комплекса ПВО NASAMS — Пентагон 8 ноября, 21:21 В состав одной батареи NASAMS входят три взвода (в общей сложности 54 ракеты) (Фото:raytheonmissilesanddefense.com)

Пентагон официально подтвердил передачу Украине первых двух зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны США генерал Патрик Райдер.



«ВСУ уже применяют два переданных им США комплекса ПВО NASAMS, обучение личного состава прошло в Европе», — сказал спикер.



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Также Райдер отказался уточнить, возможна ли поставка тактических ракет ATACMS.



«Мы продолжаем вести постоянный и активный диалог с украинцами, нашими союзниками и партнерами о потребностях Украины на поле боя», - сказал он.



Фото: НВ

ЗРК NASAMS и Aspide прибыли в Украину, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter в понедельник, 7 ноября.



Две батареи ЗРК NASAMS вошли в состав пакета военной помощи Украине на сумму $820 млн, о котором США объявили 1 июля. А 24 августа, в День независимости, Пентагон объявил о новом пакете помощи от США стоимостью почти $3 млрд, который включает еще шесть дополнительных батарей NASAMS и снаряды к ним.

Американская компания Raytheon Technologies, производитель NASAMS, 25 октября сообщила, что еще несколько недель назад передала первые две системы правительству США и они готовы к отправке в Украину.