В Хмельницкой области два храма УПЦ МП перешли в ПЦУ
Местные жители проголосовали за переход двух храмов УПЦ МП в ПЦУ (Фото:www.facebook.com/netishynrada)
В городе Нетешин Хмельницкой области местные жители проголосовали за переход двух храмов УПЦ МП в Православную церковь Украины.
Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил исполнительный комитет Нетишинского городского совета в Facebook.
Речь идет о соборе Неопалимая купина и церкви Святой Параскевы.
Решение было принято на собрании общины в воскресенье, 9 апреля.
В ведомстве заявили, что на собрании также были утверждены уставы двух религиозных общин в новой редакции, избраны председатели и члены приходских советов, ревизионные комиссии.
В Винницкой области за прошедшую неделю еще четыре религиозных общины присоединились к Винницко-Барской епархии УПЦ (ПЦУ).