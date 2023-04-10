В Хмельницкой области два храма УПЦ МП перешли в ПЦУ

10 апреля, 13:13
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Местные жители проголосовали за переход двух храмов УПЦ МП в ПЦУ (Фото:www.facebook.com/netishynrada)

Местные жители проголосовали за переход двух храмов УПЦ МП в ПЦУ (Фото:www.facebook.com/netishynrada)

В городе Нетешин Хмельницкой области местные жители проголосовали за переход двух храмов УПЦ МП в Православную церковь Украины.

Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил исполнительный комитет Нетишинского городского совета в Facebook.

Речь идет о соборе Неопалимая купина и церкви Святой Параскевы.

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Решение было принято на собрании общины в воскресенье, 9 апреля.

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В ведомстве заявили, что на собрании также были утверждены уставы двух религиозных общин в новой редакции, избраны председатели и члены приходских советов, ревизионные комиссии.

В Винницкой области за прошедшую неделю еще четыре религиозных общины присоединились к Винницко-Барской епархии УПЦ (ПЦУ).

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   УПЦ МП ПЦУ

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