Возведение Генштаба. Два города в эпицентре боев, в район Бердянска привезли около 400 завербованных заключенных РФ 1 мая, 08:28 Украинские военные возле Бахмута, 23 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo)

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на наступлении на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на утро понедельника, 1 мая.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В двух городах идут бои, украинские военные держат оборону. Бойцы отразили атаки в районах Богдановки и Ивановского на этом направлении.

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Ситуация на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском без существенных изменений.

На Бахмутском — оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки, Ивановского и Александро-Шультиного.

На Авдеевском — безуспешно наступали в районе Авдеевки и Первомайского.

На Запорожском и Херсонском — россияне обороняются.

На Шахтерском и Купянском наступательных действий не вели.

Во всех направлениях ( кроме Волынского и Полесского), а также на Лиманском и Марьинском кафиры обстреляли десятки населенных пунктов из разных видов вооружения. Открывали огонь по Черниговщине, Сумщине, Харьковщине.

В течение суток Россия нанесла пять ракетных ударов по Краматорску, Константиновке и Павлограду, 27 авиаударов и совершила 45 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Авиация Сил обороны нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава россиян и сбила вражеский разведывательный беспилотник типа Орлан-10. Подразделения ракетных войск и артиллерии атаковали пять районов сосредоточения живой силы, состав боеприпасов, два района сосредоточения вражеской артиллерии и логистический центр армии РФ.

Также Генштаб рассказал о недавнем прибытии в один из полевых лагерей оккупантов в Бердянском районе Запорожской области около 400 российских заключенных, которых завербовали террористы ЧВК Вагнера.

Подготовку до 200 россиянам из числа осужденных планируют и на одном из полигонов возле Луганска. Она продлится несколько недель, сообщает Генштаб. Там рассказали, что личному составу комендантской роты, обеспечивающей охрану этого контингента, приказали открывать огонь на поражение при любых попытках бегства или неповиновения.

Кроме того, так называемое руководство оккупированной территории Луганской области прорабатывает вопрос об отчуждении недвижимого имущества уехавших оттуда украинцев. По данным Генштаба, отобранную недвижимость хотят передать в распоряжение силовых структур.