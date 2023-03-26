Скандальный приговор за групповое изнасилование. Отец пострадавшей готов подавать апелляцию на решение закарпатского суда 26 марта, 19:08 В Закарпатье суд дал два года условно трем подросткам за групповое изнасилование (Фото:КСУ / Facebook)

В сети возмутились решением Воловецкого районного суда в Закарпатье, который дал два года условно трем подросткам за групповое изнасилование 14-летней девушки. После огласки отец пострадавшей заявил о готовности подавать апелляцию на скандальное решение.

Об этом сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола.

«Я поговорил с папой девочки. Он готов бороться до конца и подавать апелляцию на решение суда», — написал журналист в своих соцсетях.

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Он сообщил, что известный адвокат Маси Наем готов собрать группу адвокатов для защиты девочки и подготовки апелляции.

«Апелляция будет. Мы говорили с родными девочки. Не буду вдаваться ни в какие подробности. Но семья готова бороться дальше. А пройти этот путь им помогут лучшие юристы. Над этим уже работаем. Одно могу сказать: это будут лучшие адвокаты. Семье это ничего не будет стоить», — написал журналист.



Глагола добавил, что дело удалось донести до Офиса Генерального прокурора и Высшего совета правосудия.

Кроме того, как сообщил журналист, телеведущая Маша Ефросинина, предоставившая этому делу огласку, нашла для девочки одного из лучших психологов Украины, которая поможет ей пережить произошедшее.

По его словам, за полтора года после изнасилования ребенок так и не получил профессиональной психологической помощи.

«Школьный психолог, который одной рукой „помогает“ ей, а другой пишет положительные характеристики насильникам, не считается, как вы понимаете», — добавил Глагола.

Ситуацией по изнасилованию несовершеннолетней также возмутился глава Закарпатской ОГА Виктор Мыкыта. Он подчеркнул, что приговором суда должен заняться Высший совет правосудия.

В то же время председатель ОГА поручил соцслужбам изучить все обстоятельства, действия или возможное бездействие ответственных должностных лиц территориальной общины и учебного заведения.

По его словам, семье пострадавшей и ребенку будет предоставлена вся необходимая поддержка и помощь.

Мыкыта призвал родителей и детей не умалчивать о таких случаях и немедленно обращаться к правоохранителям и местным властям.

Два года условно за групповое изнасилование. Что известно о скандальном решении суда в Закарпатье, который «отмазал» трех подростков

Воловецкий районный суд в Закарпатье дал два года условно трем подросткам, совершившим групповое изнасилование в отношении несовершеннолетней девушки.

Преступление произошло в августе 2021 года. Трое несовершеннолетних жителей села Верхние Ворота совершили в подвальном помещении по отношению к девушке «действия сексуального характера», как это охарактеризовал суд. Отдельные эпизоды своих действий подростки снимали на видео.

14 сентября того же года в полицию обратилась бабушка потерпевшей. По факту изнасилования несовершеннолетней, совершенной группой лиц, следователи открыли уголовное производство. Санкции статьи предусматривают до 12 лет лишения свободы. Подозреваемые — двое 15-летних и 14-летних подростков — были заключены под стражу без права внесения залога.

16 марта 2023 Воловецкий районный суд признал подростков виновными, им назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком два года.

Суд квалифицировал действия обвиняемых не как изнасилование, а по ч. 3 ст. 153 УК Украины — совершение каких-либо насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего (сексуальное насилие).

Суд при принятии решения усчитывал, что обвиняемые несовершеннолетние, и ранее не были судимы, признали вину и раскаялись, а также опирался «на положительные характеристики», которые обвиняемым написали учителя из местной школы. Они считают заключение «слишком суровым наказанием».

Кроме того, у пострадавшей в суде не было адвоката. Ее интересы в суде представляла служба защиты детей местного сельсовета, в которой мать одного из насильников работает секретарем.



Инцидент и приговор вызвали волну возмущения среди общественных деятелей и политиков, подвергших критике действия судей и педагогов.