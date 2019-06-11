Владимир Фесенко
О чем говорят партийные списки
Богдан Данилишин
Либертарианство и экономика. Что может изменить Зеленский
Илья Кенигштейн
Самоотверженные светлячки парламента
Сергей Фурса
Как Украине заполучить хороших депутатов
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Два года безвизу: упрощенным режимом воспользовались почти 3 млн украинцев

Сегодня, 10:22
Цей матеріал також доступний українською
Два года безвизу: упрощенным режимом воспользовались почти 3 млн украинцев - фото

Максим Кудимец / Europe without_barriers via Flickr

Безвизовый режим с ЕС вступил в силу 11 июня 2017 года

С начала действия безвизового режима украинцы ездили в страны Евросоюза 42,6 млн раз.

По данным Госпогранслужбы, 9,2 млн граждан Украины пересекали границу с биометрическими паспортами, из них почти 3 млн человек ехали без виз.

Более 1 млн человек пересекли границу с Польшей. Также для украинцев были активными участки границы с Венгрией и Румынией, более 350 000 и более 245 000 человек соответственно. Около 226 000 человек пересекли границу со Словакией.

Почти 1 млн украинцев воспользовались авиационным сообщением. Морское сообщение является наименее популярным, таким образом пересекли государственную границу всего около 500 человек.

Фото: ГПС

Напомним, безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом вступил в силу 11 июня 2017 года.

Читайте также:

Теги:   Госпогранслужба Украины Евросоюз Безвизовый режим

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Вчера, 16:53

img
Движение Честно составило рейтинг добропорядочности нардепов
Политика

Вчера, 15:07

img
Апаршин возглавит оборонный департамент в АП — Гриценко
Финансы

Вчера, 15:23

img
Маркарова подтвердила намерение Минфина разместить семилетние еврооблигации

ТОП 3

События

Вчера, 14:24

img
В Харькове оборвался канатный мост, пешеходы полетели в воду — видео
11323
События

Вчера, 08:28

img
Утечка химикатов в реку Рось: запасов воды в Белой Церкви осталось на сутки
9760
События

Вчера, 12:56

img
Погода в Украине на ближайшие дни: жара усиливает позиции
8929

Новости Одессы

img
В Одесской области объявили траур по погибшим в центре психического здоровья (список)
img
Последствия пожара в больнице: уцелела треть здания, остатки до сих пор тлеют (видео с высоты)
img
ГСЧС: пожар в одесской психиатрической больнице начался в помещении для сушки белья (фото)