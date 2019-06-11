Два года безвизу: упрощенным режимом воспользовались почти 3 млн украинцев Сегодня, 10:22 Цей матеріал також доступний українською Максим Кудимец / Europe without_barriers via Flickr Безвизовый режим с ЕС вступил в силу 11 июня 2017 года Максим Кудимец / Europe without_barriers via Flickr

С начала действия безвизового режима украинцы ездили в страны Евросоюза 42,6 млн раз.

По данным Госпогранслужбы, 9,2 млн граждан Украины пересекали границу с биометрическими паспортами, из них почти 3 млн человек ехали без виз.

Более 1 млн человек пересекли границу с Польшей. Также для украинцев были активными участки границы с Венгрией и Румынией, более 350 000 и более 245 000 человек соответственно. Около 226 000 человек пересекли границу со Словакией.

Почти 1 млн украинцев воспользовались авиационным сообщением. Морское сообщение является наименее популярным, таким образом пересекли государственную границу всего около 500 человек.

Фото: ГПС

Напомним, безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом вступил в силу 11 июня 2017 года.

