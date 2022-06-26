Российские войска обстреляли Чугуев, убив двух мирных жителей

26 июня, 23:55
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Разрушения в Чугуеве после обстрелов российских войск (Фото:Галина Мінаєва/Facebook)

Разрушения в Чугуеве после обстрелов российских войск (Фото:Галина Мінаєва/Facebook)

Мэр Чугуева Харьковской области Галина Минаева сообщила, что российские войска вновь обстреляли город.

По словам мэра, два человека погибли, один получил ранения.

«В результате сегодняшнего обстрела со стороны агрессора погибли два наших жителя и один получил ранения. Также взрывы вызвали пожар», — заявила Минаева.

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Мэр выразила соболезнования близким и родным погибших.

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В ночь на 26 июня россияне обстреляли Харьков, в том числе Немышлянский и Холодногорский районы. В результате атаки повреждения получило медучреждение в 602-м микрорайоне. Из-за обстрелов в Харькове горели балкон квартиры, машины и гаражи.

В 22:44 в Харькове объявили воздушную тревогу, около 22:56 местные жители сообщили о взрывах в Индустриальном районе города. В 23:45 угрозу удара отменили, однако уже в 00:14 объявили снова. Сразу раздалась новая серия взрывов на северо-востоке города. Через несколько минут харьковчане сообщили еще о трех взрывах от российских ракет. Вспыхнул пожар.

https://www.youtube.com/watch?v=S-1U8Y8g2Ms
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Харьковская область Война в Украине Чугуев Война России против Украины

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