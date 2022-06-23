Байрактар? Народный!
https://www.facebook.com/serhiyprytula
Популярный украинский телеведущий, волонтер, политик, общественный и политический деятель Сергей Притула вместе с блогером Игорем Лаченковым всего за сутки собрали деньги на два «Байрактора» для ВСУ.
Сбор средств был объявлен 22 июня — в тот день, когда родился Сергей Притула. Целью у организаторов была сумма в 500 млн гривен (15 млн долларов), которую необходимо собрать за неделю. Именно столько стоят три «Байрактора» — самолеты комплекса БПЛА.
Организаторы запланировали, что сбор средств будет закреплен рядом таких проектов, как аукцион картины Сергея Притулы. «Отец и мать. Два солнца горячих» и NFT-коллекция персонализированных подписей на борту «Байрактара» для тех, кто присоединится к сбору и задонатит криптовалюту.
Тем не менее, хватило одних суток, чтобы небезразличные украинцы отправили средства на два аппарата. На своей странице в Facebook Сергей написал сегодня:
«Сутки назад, в 9.00 мы начали сбор средств в рамках проекта «Народный Байрактар». Понимая на какой заоблачный бюджет мы замахнулись.
Но и осознавая важность того, чем можем усилить Воздушные Силы ВСУ.
Прошли сутки…
По состоянию на 9:00 23.06 вы задонатили… 296 000 000 грн!!!
Доплюсовываем то, что наш фонд выделил на проект и суммарно имеем 366 000 000 гривен!!!
А это значит, что из желаемых трех мы уже собрали на ДВА БАЙРАКТРАРА!!!
ДВА ЗА СУТКИ!!!
Люди, вы делаете что-то фантастическое и пишете историю!
Игорь Лаченков ты и вся твоя команда — большущие молодцы!!!
Уважаемое общество! Давайте дожмем еще тот третий самолетик!!!
Несемся!!!
https://prytulafoundation.org/ru/home/support_page"
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