Байрактар? Народный! 23 июня, 15:35 Партнерский проект Цей матеріал також доступний українською https://www.facebook.com/serhiyprytula

Популярный украинский телеведущий, волонтер, политик, общественный и политический деятель Сергей Притула вместе с блогером Игорем Лаченковым всего за сутки собрали деньги на два «Байрактора» для ВСУ.

Сбор средств был объявлен 22 июня — в тот день, когда родился Сергей Притула. Целью у организаторов была сумма в 500 млн гривен (15 млн долларов), которую необходимо собрать за неделю. Именно столько стоят три «Байрактора» — самолеты комплекса БПЛА.

Видео дня

Организаторы запланировали, что сбор средств будет закреплен рядом таких проектов, как аукцион картины Сергея Притулы. «Отец и мать. Два солнца горячих» и NFT-коллекция персонализированных подписей на борту «Байрактара» для тех, кто присоединится к сбору и задонатит криптовалюту.

Тем не менее, хватило одних суток, чтобы небезразличные украинцы отправили средства на два аппарата. На своей странице в Facebook Сергей написал сегодня:

«Сутки назад, в 9.00 мы начали сбор средств в рамках проекта «Народный Байрактар». Понимая на какой заоблачный бюджет мы замахнулись.

Фото: Сергей Притула

Но и осознавая важность того, чем можем усилить Воздушные Силы ВСУ.

Прошли сутки…

По состоянию на 9:00 23.06 вы задонатили… 296 000 000 грн!!!

Доплюсовываем то, что наш фонд выделил на проект и суммарно имеем 366 000 000 гривен!!!

А это значит, что из желаемых трех мы уже собрали на ДВА БАЙРАКТРАРА!!!

ДВА ЗА СУТКИ!!!

Люди, вы делаете что-то фантастическое и пишете историю!

Игорь Лаченков ты и вся твоя команда — большущие молодцы!!!

Уважаемое общество! Давайте дожмем еще тот третий самолетик!!!

Несемся!!!

https://prytulafoundation.org/ru/home/support_page"

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