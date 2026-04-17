В Одесской области в результате атаки РФ вспыхнул пожар на территории Дунайского биосферного заповедника

Пожар в Одесской области после российской атаки 17 апреля 2026 года (Фото: Олег Кипер/Телеграм)

Российская армия в ночь на пятницу, 17 апреля, атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. На территории Дунайского биосферного заповедника вспыхнул пожар.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.

По его данным, в результате атаки РФ повреждения получили объекты портовой, транспортной и жилой инфраструктуры.

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Повреждены административные здания, оборудование, контейнеры и по меньшей мере шесть частных жилых домов.

Фото: Олег Кипер/Telegram

Фото: Олег Кипер/Telegram

На нескольких локациях, в частности на территории заповедника, возникли пожары. Спасатели уже ликвидировали возгорания.

Обошлось без погибших и пострадавших. Продолжается ликвидация последствий российского обстрела.

Фото: Олег Кипер/Telegram

Фото: Олег Кипер/Telegram

Фото: Олег Кипер/Telegram

Воздушные силы ВСУ заявили, что ночью российская армия атаковала Украину одной баллистической ракетой Искандер-М и 172 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Противовоздушная оборона Украины обезвредила 147 вражеских дронов.

Ночью 17 апреля Россия атаковала шахедами Чернигов, в результате чего город частично остался без электроэнергии. Утром войска РФ ударили по Днепру, повреждено транспортное предприятие и троллейбус.