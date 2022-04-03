Арестович: Я думаю, что ситуация в других оккупированных городах Украины не лучше, чем в Буче, Гостомеле и Ирпене 3 апреля, 15:00 Цей матеріал також доступний українською Автомобиль с телом гражданского мужчины, погибшего в результате российских обстрелов в Ирпене (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Мир должен обратить внимание на многочисленные военные преступления, преступления против человечества, совершенные российскими войсками в Буче, Ирпене и Гостомеле, заявил советник главы ОПУ Алексей Арестович.

Война России против Украины - главные события 3 апреля



Арестович в специальном обращении подчеркнул, что оно полностью направлено на привлечение внимания к преступлениям войск РФ в Киевской области.

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"Это города, которые были освобождены и представляют собой картинки из постапокалиптических фильмов и фильмов ужасов", - сообщил он.

Отмечается, что среди уже найденных жертв военных преступлений российских войск:

— изнасилованные женщины, которых пытались сжечь;

- убитые представители местного самоуправления;

- убитые дети;

- убитые пожилые люди;

— мужчины, у многих из них завязаны руки и присутствуют следы пыток. Убиты они выстрелами в затылок.

«О таких вещах, как ограбления или попытки забрать золото, ценные вещи, ковры и стиральные машины и тому подобное, нечего и говорить», — отметил Арестович.

Это будет учтено и прокуратурой Украины, и правоохранительными органами, и международными уголовными судами, подчеркнул он.

«Призываю нас помнить обо всем этом. Хочу вас заверить, что ни одно преступление не останется безнаказанным. Других новостей сегодня не будет. Мир должен ужаснуться тому, что произошло в Буче, Гостомеле и Ирпене. И, к сожалению, я думаю, что в других городах Украины ситуация не лучше», — сообщил советник главы ОПУ и добавил, что ВСУ, силы обороны и спецслужбы Украины сделают все необходимое, чтобы найти и наказать преступников.

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