Давал целовать мощи. Духовник Марченко и Медведчука до сих пор живет в Киево-Печерской лавре — наместник

2 сентября, 13:22
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Архимандрит Дамиан фигурировал в пропагандистском сериале Паломница (Фото:Скриншот пропагандистского сериала Паломница)

Архимандрит Дамиан фигурировал в пропагандистском сериале Паломница (Фото:Скриншот пропагандистского сериала Паломница)

Несмотря на выселение так называемой УПЦ МП из Киево-Печерской лавры, личный духовник ведущей Оксаны Марченко, находящейся сейчас в розыске, и ее мужа Виктора Медведчука, обвиняемого в государственной измене, до сих пор живет на территории заповедника в качестве «монаха».

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Об этом Схемам (Радио Свобода) рассказал представитель ПЦУ Авраамий.

Речь идет о архимандрите Дамиане (Радзиховский), который фигурировал в пропагандистском сериале Марченко Паломница, который агитировал за РПЦ и подконтрольный ей «московский патриархат».

Видео дня

Именно его можно увидеть в эпизоде, где она целует чьи-то «мощи».

https://www.facebook.com/tvtoronto/videos/145808627411052/

«Оксана Марченко посещала Лавру. У нее был духовник, который занимался, я так понимаю, их семьей в целом. Занимался духовной опекой», — рассказал Авраамий, который сейчас исполняет обязанности наместника Лавры, добавив, что Дамиан оттуда никуда не выезжал.

https://www.youtube.com/watch?v=WCZFiyGhON8
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29 марта 2023 года Национальный заповедник объявил, что не будет продлевать договор аренды с «УПЦ МП», после чего началось постепенное выселение ее священников и монахов.

В свою очередь бывший наместник Киево-Печерской лавры Петр Лебедь, более известный как Павел или «Паша Мерседес», оказался на скамье подсудимых по подозрению в оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины и разжигание религиозной вражды.

Оксана Марченко на сегодняшний день объявлена в розыск. В феврале этого года ей сообщили о подозрении в финансировании действий, направленных на свержение конституционного строя или государственной власти в стране.

Ее муж и бывший нардеп Виктор Медведчук в сентябре 2022 года был обменян украинской стороной на пленных бойцов Сил обороны и сейчас скрывается в РФ.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Киево-Печерская Лавра Виктор Медведчук УПЦ МП Российская пропаганда Оксана Марченко Московский патриархат

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