Россия не должна выйти из войны с «чистым лицом» — Дуда

17 января, 18:00
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Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Россия не должна выйти из войны против Украины с «чистым лицом». Поскольку Кремль начнет войну против новой жертвы.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Rzeczpospolita.

Он подчеркнул, что Россия должна проиграть эту войну.

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«Нельзя допустить, чтобы Россия вышла из войны против Украины с чистым лицом, с ощущением, что она что-то выиграла. Чтобы обезопасить мир, Россия должна потерпеть поражение в этой войне. Они не могут выиграть эту войну, потому что сразу же начнут другую, в этом нет сомнений», — заявил он.

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Ранее Дуда заявлял о поддержке Украины «до последнего дня ее победы».

1 июля 2022 года министр обороны Алексей Резников считает, что «сохранить лицо» российскому диктатору Владимиру Путину, на что до сих пор намекают отдельные партнеры, уже поздно.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Владимир Путин Польша Российская агрессия Анджей Дуда Война России против Украины

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