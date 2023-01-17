Россия не должна выйти из войны с «чистым лицом» — Дуда 17 января, 18:00 Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Россия не должна выйти из войны против Украины с «чистым лицом». Поскольку Кремль начнет войну против новой жертвы.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Rzeczpospolita.

Он подчеркнул, что Россия должна проиграть эту войну.

«Нельзя допустить, чтобы Россия вышла из войны против Украины с чистым лицом, с ощущением, что она что-то выиграла. Чтобы обезопасить мир, Россия должна потерпеть поражение в этой войне. Они не могут выиграть эту войну, потому что сразу же начнут другую, в этом нет сомнений», — заявил он.

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Ранее Дуда заявлял о поддержке Украины «до последнего дня ее победы».

1 июля 2022 года министр обороны Алексей Резников считает, что «сохранить лицо» российскому диктатору Владимиру Путину, на что до сих пор намекают отдельные партнеры, уже поздно.