Война против Украины — акт варварства с чертами геноцида. Россия нацелена на уничтожение украинцев — Дуда 11 марта, 02:43 Цей матеріал також доступний українською Вице-президент США Камала Харрис и президент Польши Анджей Дуда (Фото:Saul Loeb/Pool via REUTERS)

Для Польши очевидно, что Россия совершает в Украине военные преступления. Ее действия имеют черты геноцида.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда 10 марта в ходе пресс-конференции в Варшаве с вице-президентом США Камалой Харрис, сообщается на сайте Белого дома.

«Мы не можем мириться с такими военными действиями, которые носят признаки геноцида. Не думаю, что у кого-то есть какие-либо сомнения, что если бомбят больницы, если бомбят больницы, где находятся беременные женщины, где находятся дети, когда убивают обычных людей, когда сбрасывают бомбы, когда пускают ракеты по жилым домам, где нет военных объектов, то это варварство, имеющее черты геноцида. Оно направлено на уничтожение нации», — сказал президент Польши.

Он выразил надежду, что причастные к военным преступлениям в Украине будут привлечены к ответственности.

«Для нас очевидно, что в Украине россияне совершают военные преступления. Надеюсь, что и в будущем суду, расследующему эти вопросы, будет очевидно, кто несет за это ответственность», — подчеркнул Дуда.

Президент Польши отметил, что в страну прибыло большое количество беженцев, которые были свидетелями действий российских оккупантов в Украине.

«Это доказательства. Это показания свидетелей, и на их смартфонах тоже есть эти доказательства. Если посмотреть на эти кадры, просто кровь стынет в жилах», — заявил он.

Дуда добавил, что в Польшу прибыла группа прокуроров, делегированных судом, которые собирают доказательства.

«Мы стараемся сделать все, что в наших силах, чтобы предоставить им самые лучшие условия для работы и для выполнения этой очень сложной задачи», — сказал польский президент.

27 февраля Украина официально направила против России иск в Международный суд ООН в Гааге: требует наказать Кремль за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.

3 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил о немедленном начале расследования в связи с ситуацией в Украине после обращения 39 государств — участников МУС.

9 марта Россия нанесла удар по роддому и детской больнице в Мариуполе. В горсовете заявили, что корпус, где недавно лечились дети, полностью уничтожен. Президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество закрыть небо над Украиной и не игнорировать террор РФ.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате авиаудара России в Мариуполе предварительно пострадали 17 человек, в том числе роженицы, погибших нет.

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