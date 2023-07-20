Без изменений относительно украинского дубляжа. Комитет Рады поддержал закон об английском языке 20 июля, 14:07 Верховная Рада (Фото:p.fabian/Flickr)

Гуманитарный комитет Верховной Рады единогласно принял решение о поддержке законопроекта № 9432 об английском языке, предложенного Владимиром Зеленским. Все нормы по кино и телевидению были изъяты.

Об этом сообщил депутат фракции Европейская солидарность Владимир Вятрович в Facebook.

Среди изъятых норм, которые сузили бы сферу применения украинского языка на телевидении и в кино, указаны следующие:

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требование демонстрирования англоязычных фильмов в кинотеатрах на языке оригинала;

изменения в закон о кинематографии;

изменения в закон о государственном языке в части кино;

изменения в закон о медиа о снижении квоты украиноязычных программ.

«Спасибо коллегам за мудрое государственное решение, которое позволит рассматривать законопроект без взрывоопасных антиукраинских норм», — сказал Вятрович.

Закон об английском языке — что известно

28 июня Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о статусе английского как одного из языков международного общения в Украине. О подготовке такого законопроекта уже сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль 17 июня.

В пояснительной записке к закону сказано, что трансформация статуса английского в Украине будет стратегическим шагом к членству в ЕС, а целью законопроекта определили повышение конкурентоспособности Украины, ее инвестиционной и туристической привлекательности, более широкое применение английского в публичных сферах и создание условий для его изучения украинцами.

В тексте законопроекта сказано, что английским должны владеть кандидаты на ряд должностей, а сферы применения языка должны распространяться на военную, медицинскую, транспортную системы и в сфере культуры.

Однако также ограничивалось и применение украинского языка в теле- и киноиндустрии, в частности было предложено увеличить показ фильмов на языке оригинала, а вместо дубляжа должны были быть только украинские субтитры.

Такие положения в законопроекте вызвали возмущение среди общества. Союз кинотеатров Украины обратился с письмом к Зеленскому, главе Минкульта Александру Ткаченко и председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку с призывом не принимать законопроект № 9432 в таком виде и доработать его.

В Союзе кинотеатров предупредили, что закон может привести к закрытию студий дубляжа, потере специалистов, оборудования и аудитории.

Следствием этого может стать переход легальной аудитории кинотеатров с украиноязычным контентом к нелегальной аудитории пиратского и преимущественно русскоязычного контента.