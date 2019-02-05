ДТП возле Марьинки: число погибших возросло до шести человек Сегодня, 16:43 347 Цей матеріал також доступний українською ГСЧС После столкновения один из автомобилей загорелся ГСЧС

Число погибших в результате ДТП возле КПВВ Марьинка в Донецкой области возросло до шести человек.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, один из трех пострадавших скончался в больнице.

Таким образом во время лобового столкновения погибли четыре человека из Daewoo Lanos и двое из Chevrolet Lacetti. Еще двое из Lacetti получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, что 5 февраля на подъезде к КПВВ Марьинка произошло ДТП с участием автомобилей Daewoo и Chevrolet. После столкновения Lanos, который был оборудован газовыми баллонами, загорелся.