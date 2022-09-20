ДТП с 26 пострадавшими. У виновника аварии на Воздухофлотском проспекте обнаружили наркотики, ему объявили подозрение — полиция 20 сентября, 22:29 ДТП произошло на Воздухофлотском проспекте в Киеве 19 сентября (Фото:Нацполиция)

У водителя автомобиля Mercedes-Benz, столкнувшегося с автобусом на Воздухофлотском проспекте в Киеве, в результате чего пострадали 26 человек, обнаружили в организме наркотические вещества. Ему объявили подозрение.

Об этом сообщает полиция Киева.

По данным правоохранителей, медики обнаружили в организме мужчины запрещенные вещества: амфетамин, кокаин и марихуану, а также сильнодействующий лекарственный препарат.

Видео дня

Следователи переквалифицировали уголовное производство на ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права водить автомобиль (от пяти до восьми лет).

Полицейские направили ходатайство в суд об избрании виновнику ДТП меры пресечения в виде содержания под стражей. Его будут рассматривать в Шевченковском районном суде Киева в среду, 21 сентября.

ДТП произошло 19 сентября на Воздухофлотском проспекте Соломенского района столицы. Пострадали 26 человек, в том числе четырехлетний сын задержанного, находившийся с отцом в автомобиле. Всех пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализировали.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.