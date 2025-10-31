Во Львовской области в результате ДТП погибли четверо военных

Во Львовской области столкнулись два автомобиля с военнослужащими, 30 октября 2025 года (Фото: ГБР)

Во Львовской области , вблизи села Жировка, вечером 30 октября столкнулись легковой и грузовой автомобили, в результате чего погибли четверо военнослужащих, сообщает Государственное бюро расследований в пятницу, 31 октября.

По данным следствия, авария произошла около 21:15. Водитель автомобиля Nissan с военными номерными знаками не справился с управлением на повороте, машина выехала за пределы проезжей части и столкнулась с военным грузовиком, стоявшим на обочине.

Реклама

В результате ДТП погибли водитель, двое пассажиров Nissan и пассажир грузовика — также военный, который в момент столкновения выходил из кабины транспортного средства.

ГБР начало расследование по ч. 2 ст. 415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения, повлекшее гибель нескольких лиц). Следователи устанавливают обстоятельства трагедии, сказано в сообщении.