Во Львовской области произошло ДТП с участием военного автомобиля, четверо погибших, среди них — ребенок 16 сентября, 09:33 ДТП произошло 15 сентября на автодороге Киев — Чоп (Фото:lv.npu.gov.ua)

В четверг, 15 сентября, во Львовской области произошло ДТП с участием военного автомобиля, в результате погибли четыре человека, среди них — ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

ДТП произошло на автодороге Киев — Чоп в городе Броды.

В результате столкновения двух транспортных средств четверо пассажиров автомобиля Volkswagen, среди которых семилетний мальчик, погибли на месте.

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Кроме того, водитель и еще трое пассажиров, среди которых двое детей в возрасте четырех и шести лет, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Водитель военного автомобиля не пострадал.

На месте происшествия работают следователи и сотрудники Золочевского районного отдела полиции № 1, которые вместе с работниками ГБР устанавливают обстоятельства происшествия.

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