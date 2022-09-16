В ГБР рассказали о смертельном ДТП с участием военной техники во Львовской области 16 сентября, 12:21 В результате ДТП погибли трое взрослых и ребенок (Фото:ГБР)

Причиной гибели в результате ДТП в Бродах Львовской области четырех человек стало столкновение автомобиля с колонной военной техники.

Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщили в Госбюро расследований.

«Трагедия произошла около 8 вечера 15 сентября. На регулируемом перекрестке в городе Броды легковой автомобиль столкнулся с двигавшимся в составе колонны военной техники бронетранспортером», — рассказали в ГБР.

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В результате аварии погибли трое взрослых и ребенок.

Кроме того, еще четыре человека были госпитализированы. Среди них двое мальчиков в возрасте четырех и восьми лет.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 415 УК Украины (до 10 лет лишения свободы).

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