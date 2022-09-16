В ГБР рассказали о смертельном ДТП с участием военной техники во Львовской области
В результате ДТП погибли трое взрослых и ребенок (Фото:ГБР)
Причиной гибели в результате ДТП в Бродах Львовской области четырех человек стало столкновение автомобиля с колонной военной техники.
Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщили в Госбюро расследований.
«Трагедия произошла около 8 вечера 15 сентября. На регулируемом перекрестке в городе Броды легковой автомобиль столкнулся с двигавшимся в составе колонны военной техники бронетранспортером», — рассказали в ГБР.
В результате аварии погибли трое взрослых и ребенок.
Кроме того, еще четыре человека были госпитализированы. Среди них двое мальчиков в возрасте четырех и восьми лет.
По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 415 УК Украины (до 10 лет лишения свободы).
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