Во Львовской области столкнулись грузовик и маршрутка, пострадали более 30 человек

17 января, 22:23
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ДТП во Львовской области 17 января 2023 года (Фото:Максим Козицький/Львівська ОВА (ОДА) via Telegram)

ДТП во Львовской области 17 января 2023 года (Фото:Максим Козицький/Львівська ОВА (ОДА) via Telegram)

Во Львовской области во вторник, 17 января, столкнулись грузовик и маршрутка с пассажирами, пострадали 36 человек. Об этом сообщает Zaxid.net.

В полиции Львовской области заявили, что ДТП произошло на автодороге Киев-Чоп в селе Гамалеевка. Маршрутка от столкновения с грузовиком перевернулась на бок, в ней ехали 38 пассажиров.

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В центре экстренной медицинской помощи сказали Zaxid.net, что два человека госпитализированы в очень тяжелом состоянии, одна девушка — с ампутацией глаза. Среди пострадавших — беременная женщина.

lv.npu.gov.ua
Фото: lv.npu.gov.ua
lv.npu.gov.ua
Фото: lv.npu.gov.ua

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий написал в Telegram, что по состоянию на 20:50 транспорт на этом участке постепенно пропускают. Позже он уточнил, что движение осложнено, на месте работают правоохранители.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   ДТП Львовская область Пострадавшие

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