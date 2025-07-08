ДТП в Житомире: в ГБР заявили, что пьяный милиционер врезался в бетонную опору, погибла 16-летняя девушка

Сотрудник правоохранительных органов в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельную аварию в Житомире . Его задержали и сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Инцидент произошел 7 июля, около 01:20. Следствие установило, что водитель легкового авто не справился с управлением и врезался в бетонную опору. За рулем находился полицейский, который в нерабочее время перевозил двух несовершеннолетних девушек — 16 и 17 лет, и 25-летнего мужчину.

В результате столкновения 16-летняя девушка погибла на месте. Другие пострадавшие с многочисленными травмами госпитализированы в больницу.

Фото: ГБР

По результатам осмотра, мужчина находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения — уровень алкоголя в крови превышал допустимую норму более чем в пять раз.

Правоохранитель задержан и ему сообщено о подозрении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.