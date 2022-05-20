Пострадали шесть человек. В Запорожье автомобиль въехал в остановку 20 мая, 23:08 Цей матеріал також доступний українською По данным следствия, водитель не справилась с управлением (Фото:пресс-служба Нацполиции Запорожской области)

В Запорожье автомобиль Toyota въехал в остановку общественного транспорта, в результате пострадали шесть человек, сообщает Нацполиция Запорожской области.

Сообщение о ДТП поступило в полицию 20 мая в 16:15.

По данным следствия, водитель автомобиля Toyota Corolla, 1972 года рождения, двигалась по Соборному проспекту в городе Запорожье, не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части в сторону остановки общественного транспорта.

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«В результате аварии травмированы шесть граждан. Пятеро пострадавших, в том числе и несовершеннолетняя 16-летняя девушка, с травмами средней тяжести доставлены в медицинское учреждение. Двое пострадавших оказали медицинскую помощь и отпустили домой», — сообщили в пресс-службе.

Полиция начала уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. По ней предусмотрено до трех лет лишения свободы.

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