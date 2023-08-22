В Винницкой области в ДТП погибли девять человек, среди жертв есть дети — полиция 22 августа, 22:20 ДТП произошло в 19:28 вблизи возле села Бродецкое Хмельницкого района (Фото:пресс-служба полиции Винницкой области/Telegram)

Во вторник, 22 августа, легковушка ВАЗ столкнулась с грузовиком в Винницкой области. В результате погибли девять человек, среди которых есть дети.

Об этом сообщает полиция Винницкой области в Telegram.

По данным правоохранителей, ДТП произошло в 19:28 вблизи возле села Бродецкое Хмельницкого района.

«По предварительной информации следствия, в результате столкновения ВАЗа с грузовым автомобилем DAF погибли водитель легковушки и 8 его пассажиров, среди которых — дети», — сообщают правоохранители.

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На месте происшествия работают следователи, полицейские, криминалисты и спасатели.