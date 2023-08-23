Смертельное ДТП в Винницкой области: погибли 12 человек, среди них — шесть детей

23 августа, 12:31
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В Винницкой области столкнулись ВАЗ и грузовой автомобиль, 12 погибших (Фото:НПУ)

В Винницкой области столкнулись ВАЗ и грузовой автомобиль, 12 погибших (Фото:НПУ)

Вечером 22 августа в Винницкой области произошло ДТП, в результате столкновения ВАЗ и грузовика погибли 12 человек, шесть из их — дети разных возрастов.

В пресс-службе полиции региона рассказали, что авария произошла в районе села Бродецкое Хмельницкого района.

В результате столкновения двух авто погиб водитель легковушки и 11 его пассажиров, среди которых шесть детей в возрасте от 2 до 12 лет.

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42-летний водитель грузовика задержан, он находится в СИЗО.

Следователи назначили ряд экспертиз по установлению причин и обстоятельств аварии.

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По факту ДТП с тяжелыми последствиями начато уголовное производство, предусмотренное ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   ДТП Винницкая область Дети

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