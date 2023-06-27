Масштабное ДТП в Виннице: столкнулись автобус и грузовик, пострадали 15 человек — фото 27 июня, 14:46 В результате ДТП пострадали 15 человек (Фото:https://vn.npu.gov.ua)

В Виннице во вторник, 27 июня произошло ДТП с участием автобуса пригородного сообщения Богдан и автомобиля ГАЗ, телесные повреждения получили 15 человек.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Авария произошла около 10.00 часов вблизи перекрестка улиц Немировское шоссе и Независимости в городе Винница.

По предварительной информации следствия, 67-летний водитель автобуса Богдан допустил столкновение с автомобилем ГАЗ, который находился у правого края дороги.

Видео дня

По состоянию на 13.00 14 пассажиров обратились за помощью к медикам. Также травмы получил 64-летний водитель ГАЗа.

Фото: https://vn.npu.gov.ua

Фото: https://vn.npu.gov.ua

Фото: https://vn.npu.gov.ua

У водителей отобраны образцы крови для проведения токсикологической экспертизы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Продолжаются следственные действия.

Следствием начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено наказание до трех лет ограничения свободы.