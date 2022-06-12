Среди жертв — дети. В Тернопольской области авто унесло потоком воды, три человека погибли — глава ОВА

12 июня, 16:25
Цей матеріал також доступний українською
Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили автомобиль, перевернутый на крышу недалеко от проезжей части (Фото:Володимир Труш/Facebook)

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили автомобиль, перевернутый на крышу недалеко от проезжей части (Фото:Володимир Труш/Facebook)

В Тернопольской области автомобиль во время сильного ливня унесло потоком воды с дороги, в результате погибли три человека. Об этом пишет глава Тернопольской ОВА Владимир Труша в Facebook.

Он сообщил, что трагедия произошла недалеко от города Бучач.

«Во время сильного ливня бурный поток воды снес с дороги автомобиль, в котором находились молодой человек и две девочки 2009 года», — пишет он.

Видео дня
Читайте также:

По его словам, прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили автомобиль, перевернутый на крышу недалеко от проезжей части.

«В машине никого не было. Три десятка человек всю ночь искали водителя и детей. Около шести часов утра в воде обнаружили тело мужчины. Впоследствии спасатели обнаружили тела девочек», — сообщил он.

https://www.facebook.com/Trush.Volodymyr/posts/429849545814376
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   ДТП Тернопольская область

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X