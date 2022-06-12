Среди жертв — дети. В Тернопольской области авто унесло потоком воды, три человека погибли — глава ОВА 12 июня, 16:25 Цей матеріал також доступний українською Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили автомобиль, перевернутый на крышу недалеко от проезжей части (Фото:Володимир Труш/Facebook)

В Тернопольской области автомобиль во время сильного ливня унесло потоком воды с дороги, в результате погибли три человека. Об этом пишет глава Тернопольской ОВА Владимир Труша в Facebook.

Он сообщил, что трагедия произошла недалеко от города Бучач.

«Во время сильного ливня бурный поток воды снес с дороги автомобиль, в котором находились молодой человек и две девочки 2009 года», — пишет он.

Видео дня

По его словам, прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили автомобиль, перевернутый на крышу недалеко от проезжей части.

«В машине никого не было. Три десятка человек всю ночь искали водителя и детей. Около шести часов утра в воде обнаружили тело мужчины. Впоследствии спасатели обнаружили тела девочек», — сообщил он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.