Автобус выгорел дотла. Что известно о трагическом ДТП в Ровенской области с 26 погибшими, которое называют самым масштабным за десятилетие 4 мая, 15:39 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Автобус, следовавший из Харькова в Польшу, выгорел дотла (Фото:Полиция Ровенской области via Facebook)

Вечером 3 мая в Ровенской области на трассе Киев-Чоп произошло столкновение микроавтобуса, пассажирского автобуса и бензовоза, в результате которого погибли 26 человек.

НВ рассказывает, что известно о ДТП, которое советник главы МВД Антон Геращенко назвал самым масштабным за последние 10 лет.

Как произошла трагедия

По данным главного управления ГСЧС, ДТП произошло в селе Сытное Дубенского района около 19:50 (позже на брифинге в Ровенской ОГА уточнили, что ДТП произошло в 19:20).

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«Прибывшие на место вызова спасатели установили, что в результате столкновения транспортные средства загорелись», — отмечается в первоначальном сообщении ГСЧС.

Сразу же стало известно о 16 погибших и 12 пострадавших.

В полиции заявили, что, по предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes Vito выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Mercedes с цистерной с горючим. Из-за удара бензовоз выехал на встречную полосу (позже на брифинге в Ровенской ОГА уточнили, что бензовоз при этом опрокинулся на бок) и столкнулся там с автобусом Neoplan, после чего съехал в кювет и взорвался.

Огонь также уничтожил автобус и микроавтобус, они полностью выгорели. Пожар был ликвидирован в 20:35.

После ДТП дорога Киев-Чоп была перекрыта до утра 4 мая.

Что известно о погибших и пострадавших

Поздним вечером 3 мая советник главы МВД Антон Геращенко сообщил в своем Telegram-канале, что число погибших в ДТП возросло до 27.

«Из 38 пассажиров автобуса уцелело всего 12 человек. Выжил, но в тяжелом состоянии водитель бензовоза. 27-й погибший — водитель микроавтобуса Mercedes Vito, по предварительной версии и ставший виновником самой масштабной трагедии на дорогах Украины за последнее десятилетие», — написал Геращенко.

Однако на следующий день на брифинге в Ровенской ОГА сообщили, что, по окончательным данным, число погибших — 26.

12 пострадавших госпитализировали в больницы.

Большинство погибших — пассажиры автобуса, ехавшего по маршруту Харьков — Згожелец (город в Польше — ред.).

В Telegram-канале МВД подтвердили, что среди погибших — водитель микроавтобуса, который вызвал ДТП. Его личность до сих пор не установили.

Согласно этому сообщению, на момент ДТП в салоне пассажирского автобуса было 34 пассажира и один водитель.

В то же время, на странице Нацполиции в Facebook уточняется, что в салоне автобуса было 35 пассажиров и один водитель.

«Выяснилось, что еще один пассажир должен был садиться в г. Броды, а второй водитель во Львове», — отмечается в сообщении.

Личности трех человек пока не установлены.

Среди 26 погибших — 24 пассажира микроавтобуса и автобуса (во время брифинга в Ровенской ОГА представитель прокуратуры заявил, что все погибшие пассажиры именно из автобуса), и их водители. Из 12 пострадавших — 11 пассажиров автобуса и водитель бензовоза.

На брифинге в Ровенской ОГА сообщили, что двое из пострадавших — несовершеннолетние.

«Пассажирам от 17 до 69 лет, самому молодому из них должно было исполниться 18 лет 12 мая», — отметили в МВД. Все участники ДТП из Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Хмельницкой областей.



В сюжете ITV отмечается, что водитель бензовоза «получил ожоги всего тела».

По факту ДТП открыто уголовное производство.

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