ДТП в Ровенской области: столкнулись маршрутка, легковушка и грузовик Сегодня, 19:52 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба полиции Водителя грузовика госпитализировали Пресс-служба полиции

На трассе Киев-Чоп в Ровенской области столкнулись грузовик, маршрутка с 15 пассажирами и легковой автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

ДТП произошло в пятницу, 7 июня около 17.00 в селе Бабий Гощанского района.

В результате аварии травмы получил водитель КамАЗа, его госпитализировали. Пассажиры микроавтобуса не пострадали.

Из-за столкновения поврежденные машины перекрыли трассу, что осложнило движение на этом участке.