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ДТП в Ровенской области: столкнулись маршрутка, легковушка и грузовик

Сегодня, 19:52
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ДТП в Ровенской области: столкнулись маршрутка, легковушка и грузовик - фото

Пресс-служба полиции

Водителя грузовика госпитализировали

На трассе Киев-Чоп в Ровенской области столкнулись грузовик, маршрутка с 15 пассажирами и легковой автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

ДТП произошло в пятницу, 7 июня около 17.00 в селе Бабий Гощанского района.

В результате аварии травмы получил водитель КамАЗа, его госпитализировали. Пассажиры микроавтобуса не пострадали.

Из-за столкновения поврежденные машины перекрыли трассу, что осложнило движение на этом участке.

Теги:   Ровно ДТП

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