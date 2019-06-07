ДТП в Ровенской области: столкнулись маршрутка, легковушка и грузовик
Сегодня, 19:52
На трассе Киев-Чоп в Ровенской области столкнулись грузовик, маршрутка с 15 пассажирами и легковой автомобиль.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
ДТП произошло в пятницу, 7 июня около 17.00 в селе Бабий Гощанского района.
В результате аварии травмы получил водитель КамАЗа, его госпитализировали. Пассажиры микроавтобуса не пострадали.
Из-за столкновения поврежденные машины перекрыли трассу, что осложнило движение на этом участке.